Вратарь «Торпедо» Ботнарь — о вылете из РПЛ: «Кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал «СЭ» об эмоциях игроков команды от вылета из РПЛ в первую лигу.

«Кто-то расстроен, кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет, в какую лигу. Многие не понимают, что нам будет тяжелее, нежели в премьер-лиге. Там не таких стадионов, полей. На уровень ниже все же. Привыкли ли уже к РПЛ? Я полгода не участвовал в этом. Могу только за себя сказать, что ничего сверхъестественного нет», — сказал Ботнарь «СЭ».

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.