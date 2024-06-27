Агент Джикии сомневается, что футболист продолжит карьеру в России
Представляющий интересы бывшего игрока «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал, что думает о будущем своего клиента. Он также ушел от ответа на вопрос о возможном переходе игрока в турецкий клуб.
«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время — мы все расскажем», — цитирует агента «РБ Спорт».
Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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