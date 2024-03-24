Агент Дркушича заявил, что футболист чувствует себя в безопасности в России

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, Младен Ратковица, в комментарии для «СЭ» рассказал о сроках возвращения защитника в расположение команды.

«Ваня вернется в клуб после следующей игры сборной, которая состоится во вторник. Что касается произошедшей ужасной трагедии, я думаю, она затрагивает всех людей в мире, независимо от того, кто ты и откуда. Но в целом я могу сказать, что Ваня чувствует себя в безопасности в России и ему нравится жить в Сочи», — сказал Ратковица «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

В текущем сезоне Дркушич провел 16 матчей в составе «Сочи», забил 2 гола. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

(Сергей Жуков)