Спасший людей в «Крокусе» подросток встретился с футболистами «Спартака» и получил подарки от клуба

15-летний Ислам Халилов, спасший людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта, посетил тренировку «Спартака».

Подросток получил подарки от футболистов и посетил стадион красно-белых.

Ислам Халилов является футболистом детской сборной «Спартака». Параллельно с этим он подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл». Во время теракта он вывел около 100 человек.