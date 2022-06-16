Клубы РПЛ утвердили нового поставщика ВАР

16 июня прошло общее собрание клубов РПЛ, на котором утвердили нового поставщика ВАР.

Как сообщает пресс-служба лиги, клубы проголосовали за заключение четырехлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг ВАР.

Ранее провайдером ВАР была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, которая по окончании сезона-2021/22 завершила сотрудничество с РФС.

Компания Hawk-Eye Innovations считается ведущим провайдером и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.