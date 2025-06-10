Агент Чернова заявил, что не общался с «Ростовом» по трансферу защитника «Спартака»
Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ростова» к игроку.
«Ни с кем не общаюсь даже кулуарно, пока у меня нет разрешения от «Спартака», поскольку у Никиты действующий контракт. Эта информация не соответствует действительности», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Ранее об интересе «Ростова» к Чернову сообщил Metaratings.ru. По информации источника, официальных контактов между сторонами не было, однако было неформальное общение.
В прошедшем сезоне 29-летний россиянин провел 11 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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|4
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|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
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|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
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|
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|3
|3
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|14-12
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|
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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