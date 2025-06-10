Агент Чернова заявил, что не общался с «Ростовом» по трансферу защитника «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ростова» к игроку.

«Ни с кем не общаюсь даже кулуарно, пока у меня нет разрешения от «Спартака», поскольку у Никиты действующий контракт. Эта информация не соответствует действительности», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее об интересе «Ростова» к Чернову сообщил Metaratings.ru. По информации источника, официальных контактов между сторонами не было, однако было неформальное общение.

В прошедшем сезоне 29-летний россиянин провел 11 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.