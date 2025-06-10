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Белорусский футболист Лисакович — о жизни в столице России: «Москва для меня — это чисто дороги»

Алина Савинова

Белорусский форвард «Балтики» Виталий Лисакович признался, что ему было тяжело жить в Москве.

Нападающий в сезоне-2020/21 выступал за московский «Локомотив».

«Мне тяжело было жить в Москве, потому что там много машин и пробок. Когда живешь в столице России, обычно ищешь жилье, чтобы все было в шаговой доступности. Но когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке... Москва для меня — это чисто дороги», — приводит «Прессбол» слова Лисаковича.

Футболист отметил, что наиболее комфортным городом России для него является Казань. Также ему понравился Калининград.

После ухода из «Локомотива» белорус играл за казанский «Рубин», а в 2024 году присоединился к калининградской «Балтике». В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 18 матчей в первой лиге, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Прессбол
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Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Виталий Лисакович
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
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