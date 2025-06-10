Белорусский футболист Лисакович — о жизни в столице России: «Москва для меня — это чисто дороги»

Белорусский форвард «Балтики» Виталий Лисакович признался, что ему было тяжело жить в Москве.

Нападающий в сезоне-2020/21 выступал за московский «Локомотив».

«Мне тяжело было жить в Москве, потому что там много машин и пробок. Когда живешь в столице России, обычно ищешь жилье, чтобы все было в шаговой доступности. Но когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке... Москва для меня — это чисто дороги», — приводит «Прессбол» слова Лисаковича.

Футболист отметил, что наиболее комфортным городом России для него является Казань. Также ему понравился Калининград.

После ухода из «Локомотива» белорус играл за казанский «Рубин», а в 2024 году присоединился к калининградской «Балтике». В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 18 матчей в первой лиге, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.