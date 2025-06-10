Семенов: «Если «Пари НН» оставят в РПЛ, то это будет цирк»

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выборе команды для участия в чемпионате России в следующем сезоне.

«Я вообще считаю, что надо расширять лигу до 18 команд. 15 команд — это точно не дело. Пусть из ФНЛ берут. Жалко, что «Черноморец» не попадает в лигу, Новороссийск — шикарный город. Кому должно достаться 16-е место? Надо было изначально делать так, чтобы в стыковых матчах играли «Оренбург» и «Ахмат». Если «Пари НН» оставят в РПЛ, то это будет цирк», — сказал Семенов «СЭ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Пари НН» был поддержан клубами по спортивному принципу.