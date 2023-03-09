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Агент экс-защитника «Спартака» Максимовича: «Никола готов вернуться в Россию»

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Агент Боян Остожич, представляющий интересы сербского защитника Николы Максимовича, заявил, что его клиент хочет вернуться в РПЛ.

«Зимой были слухи об интересе к Максимовичу из России, но ничего официального. Впрочем, мы начали работать с Николой только в феврале. Сейчас из России спрашивают про Максимовича, но это все на уровне разговоров. Он готов вернуться в Россию этим летом, открыт для предложений, в этой лиге есть большие клубы, которые могли бы его заинтересовать. Он уже играл в «Спартаке», отлично знаком с лигой, ему нравится страна. Посмотрим, кто будет быстрее остальных», — цитирует Остожича «РБ Спорт».

31-летний защитник выступал в РПЛ во второй половине сезона 2017/18. Он провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Последним клубом серба был «Дженоа», который он покинул летом прошлого года. Сейчас Максимович находится в статусе свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-maksimovicha-letom-nikola-gotov-vernut-sya-v-rossiyu-emu-nravyatsya-liga-i-strana/
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«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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