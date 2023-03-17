Агент Соу заявил, что игрок может вернуться в «Ростов» летом

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, рассказал о перспективах футболиста.

«Скорее всего, Соу вернется в «Ростов» летом», — приводит слова Соррентино Sport24.

Сейчас 28-летний форвард выступает в Турции за «Анкарагюджю». На его счету 7 голов в 21 матче в сезоне-2022/2023.