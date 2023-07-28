Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются Венделом
Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из «Зенита».
«Насколько мне известно, от европейских клубов нет интереса. Известно, что «Фламенго» хотел пригласить Вендела, но там уже поняли, что в данных условиях «Зенит» вряд ли его отпустит, — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».
Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что агент Вендела продолжает заниматься поиском нового клуба для игрока.
Источник: «Спорт День за Днем»
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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|30.07
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Факел – Локомотив
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|
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Тимур Аюпов
Урал
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Лукас Вера
Оренбург
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Хызыр Аппаев
Факел
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Зелимхан Бакаев
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|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|0
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Ростов
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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