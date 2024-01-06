Сычев считает, что Глушенков ярче всех играл в первой части сезона

Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос, кто, по его мнению, ярче всех сыграл в первой части сезона РПЛ.

«Мне понравился Максим Глушенков в первой части сезона. Он ярче всех себя проявлял на поле в течение всего сезона. Запомнился именно он в первой части сезона», — приводит ТАСС слова Сычева.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 25 матчей за «Локомотив», в которых отметился 6 голами и 9 результативными передачами.

Первая часть сезона завершилась матчами 18-го тура РПЛ, проходивших 8-10 декабря. Чемпионат страны возобновится в марте.