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Сычев считает, что Глушенков ярче всех играл в первой части сезона

Алина Савинова
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Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос, кто, по его мнению, ярче всех сыграл в первой части сезона РПЛ.

«Мне понравился Максим Глушенков в первой части сезона. Он ярче всех себя проявлял на поле в течение всего сезона. Запомнился именно он в первой части сезона», — приводит ТАСС слова Сычева.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 25 матчей за «Локомотив», в которых отметился 6 голами и 9 результативными передачами.

Первая часть сезона завершилась матчами 18-го тура РПЛ, проходивших 8-10 декабря. Чемпионат страны возобновится в марте.

Источник: https://tass.ru/sport/19682581
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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