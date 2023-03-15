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Сегодня, 08:00

Агент Бальде призвал не верить новостям об отсутствии нападающего в составе из-за воспитательных мер Абаскаля

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер.

«Это фейки. Не верьте этим новостям. Есть ли конкретная причина, почему Бальде не выходит в матчах? Это не то, о чем можно говорить с прессой. Никаких проблем нет. Бальде найдет свое место в составе!» — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» остался на скамейке запасных.

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Урал – Динамо
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Факел – Сочи
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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