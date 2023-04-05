Агент Бальде опроверг информацию о том, что игрок курил на вечеринке в Москве: «Это мог быть Балотелли или Мане»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео с курящим нападающим на одной из московских вечеринок.

«Ну что они такое говорят?! (Смеется) Это мог быть Балотелли, Мане или любой другой цветной парень», — сказал Пасторелло корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Во вторник, 4 апреля Telegram-канал «Инсайды от Карпа» опубликовал видео с вечеринки, которая прошла в ночь со 2 на 3 апреля, за день до матча «Спартак» — «Урал» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По информации канала, вечеринку посетили несколько игроков красно-белых, в том числе Кейта Бальде. Форвард «Спартака» был замечен курящим электронную сигарету.