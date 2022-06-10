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Сегодня, 14:13

«Факел» подписал контракт с полузащитником Квеквескири

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири перешел в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин принял участие в 35 матчах за хабаровский клуб и отметился тремя результативными передачами.

Также он выступал за московский «Арарат», армянские «Мику» и «Алашкерт», грузинские «Динамо» и «Гурию», а также венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима».

По итогам прошедшего сезона «Факел» занял второе место в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Источник: https://t.me/pfcfakel/3826
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Факел (Воронеж)
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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