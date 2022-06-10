«Факел» подписал контракт с полузащитником Квеквескири

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири перешел в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин принял участие в 35 матчах за хабаровский клуб и отметился тремя результативными передачами.

Также он выступал за московский «Арарат», армянские «Мику» и «Алашкерт», грузинские «Динамо» и «Гурию», а также венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима».

По итогам прошедшего сезона «Факел» занял второе место в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).