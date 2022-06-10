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Геркус отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Посмотрел статистику Абаскаля, честно говоря, не впечатлился, — приводит слова Геркуса «РБ Спорт». — Опыт небольшой, прямо скажем. Полных сезонов на высоком уровне у Гильермо нет. Поэтому сложно судить, сильный ли это тренер. Можно сказать, что он не очень опытный, не тренировал в больших лигах».

По его словам, в «Локомотиве» тоже рассматривали одного тренера из «Базеля».

«Локомотив» был на десятом месте, поэтому нужно было думать о вариантах. Наш кандидат выигрывал с «Базелем» чемпионат и кубок Швейцарии, обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов и выходил в плей-офф. Его уровень был, безусловно, выше, чем у Абаскаля, но, как говорится, владельцам виднее. Нам же остается лишь ждать начала работы тренера в «Спартаке», а уже потом делать какие-либо выводы", — сказал он.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-o-naznachenii-abaskalya-v-svoe-vremya-lokomotiv-tozhe-mog-priglasit-trenera-iz-bazelya-nash-kandidat-oby-gry-val-myu/
Футбол
ФК Базель
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Илья Геркус
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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