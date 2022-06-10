Геркус отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Посмотрел статистику Абаскаля, честно говоря, не впечатлился, — приводит слова Геркуса «РБ Спорт». — Опыт небольшой, прямо скажем. Полных сезонов на высоком уровне у Гильермо нет. Поэтому сложно судить, сильный ли это тренер. Можно сказать, что он не очень опытный, не тренировал в больших лигах».

По его словам, в «Локомотиве» тоже рассматривали одного тренера из «Базеля».

«Локомотив» был на десятом месте, поэтому нужно было думать о вариантах. Наш кандидат выигрывал с «Базелем» чемпионат и кубок Швейцарии, обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов и выходил в плей-офф. Его уровень был, безусловно, выше, чем у Абаскаля, но, как говорится, владельцам виднее. Нам же остается лишь ждать начала работы тренера в «Спартаке», а уже потом делать какие-либо выводы", — сказал он.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».