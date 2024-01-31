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31 января, 15:29

Афанасьев считает, что Файзуллаева рано называть лидером ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев оценил выступление полузащитника москвичей Аббосбека Файзуллаева в Кубке Азии.

«Уже можно точно сказать, что это очень хорошее приобретение для ЦСКА. Аббос очень хорошо провел первую часть чемпионата, был очень заметен на поле и помогал команде добиваться результатов. Можно ли его уже сейчас назвать лидером ЦСКА? Пока рано, но если Аббос так проведет и вторую часть чемпионата, то тогда он заработает такой статус. Впрочем, быть лидером не так легко, ведь нужно стабильно показывать футбол хорошего уровня и вести за собой своих партнеров», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

30 января в матче 1/8 финала турнира против Таиланда (2:1) Файзуллаев, выступающий за национальную команду Узбекистана, забил победный гол.

20-летний футболист перешел в ЦСКА летом 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-fajzullaeva-rano-nazy-vat-liderom-tsska/
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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