Афанасьев считает, что Файзуллаева рано называть лидером ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев оценил выступление полузащитника москвичей Аббосбека Файзуллаева в Кубке Азии.

«Уже можно точно сказать, что это очень хорошее приобретение для ЦСКА. Аббос очень хорошо провел первую часть чемпионата, был очень заметен на поле и помогал команде добиваться результатов. Можно ли его уже сейчас назвать лидером ЦСКА? Пока рано, но если Аббос так проведет и вторую часть чемпионата, то тогда он заработает такой статус. Впрочем, быть лидером не так легко, ведь нужно стабильно показывать футбол хорошего уровня и вести за собой своих партнеров», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

30 января в матче 1/8 финала турнира против Таиланда (2:1) Файзуллаев, выступающий за национальную команду Узбекистана, забил победный гол.

20-летний футболист перешел в ЦСКА летом 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до 2026-го.