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31 января, 15:47

Чалов — о свадьбе в Дубае: «Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как прошла его свадьба с Валерией Федотовой в Дубае, где армейцы проводили первый тренировочный сбор.

Ранее пара состояла в отношениях около 8 лет.

«Последние дни отпуска перед сбором в Абу-Даби мы с девушкой провели в Дубае. В какой-то день мы сидели на балкончике, разговаривали и в шутку начали обсуждать: «Почему бы не организовать нашу свадьбу здесь?» В итоге решили так и сделать. Посчитали, что это идеальный момент: как раз было несколько дней, чтобы собрать всю семью и друзей в одном месте. Хорошо, что в Дубай есть прямые перелеты и не нужна виза. Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч. Игорь Дивеев за него активно боролся, но в итоге поймал мой брат», — приводит пресс-служба московского клуба слова Чалова.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fyedor-chalov-svadba-proshla-otlichno-kholostyakam-vmesto-traditsionnoy-podvyazki-ya-kidal-futbolnyy/
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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