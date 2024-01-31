Чалов — о свадьбе в Дубае: «Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как прошла его свадьба с Валерией Федотовой в Дубае, где армейцы проводили первый тренировочный сбор.

Ранее пара состояла в отношениях около 8 лет.

«Последние дни отпуска перед сбором в Абу-Даби мы с девушкой провели в Дубае. В какой-то день мы сидели на балкончике, разговаривали и в шутку начали обсуждать: «Почему бы не организовать нашу свадьбу здесь?» В итоге решили так и сделать. Посчитали, что это идеальный момент: как раз было несколько дней, чтобы собрать всю семью и друзей в одном месте. Хорошо, что в Дубай есть прямые перелеты и не нужна виза. Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч. Игорь Дивеев за него активно боролся, но в итоге поймал мой брат», — приводит пресс-служба московского клуба слова Чалова.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.