Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» вспомнил чемпионский сезон в составе красно-белых. Ранее на сайте «СЭ» вышло интервью Фернандо, где он высказался о Ещенко.

«У нас была хорошая банда в «Спартаке» с Фернандо. Выстроился коллектив, в котором все дополняли друг друга: и игроки, и персонал. Было единение», — сказал Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Андрей Ещенко вместе с Фернандо в составе «Спартака» 2016/17 года выиграли чемпионат России по футболу.