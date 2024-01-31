Ещенко — о Фернандо: «У нас была хорошая банда в «Спартаке»
Ещенко вспомнил чемпионский сезон в составе красно-белых
Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» вспомнил чемпионский сезон в составе красно-белых. Ранее на сайте «СЭ» вышло интервью Фернандо, где он высказался о Ещенко.
«У нас была хорошая банда в «Спартаке» с Фернандо. Выстроился коллектив, в котором все дополняли друг друга: и игроки, и персонал. Было единение», — сказал Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.
Андрей Ещенко вместе с Фернандо в составе «Спартака» 2016/17 года выиграли чемпионат России по футболу.
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|
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|32
|
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|31
|
5
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|18
|9
|3
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|30
|
6
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|8
|5
|5
|36-27
|29
|
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|28
|
8
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|7
|7
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|31-24
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|
9
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|7
|3
|8
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|6
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|21
|
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|5
|6
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|15-19
|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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