Афанасьев: «Мне кажется, что в новом сезоне нас ждет смена чемпиона»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждет смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам. Но, если честно, хочется, чтобы появилась команда-выскочка в хорошем смысле этого слова, чтобы она порадовала всех любителей российского футбола и стала грозой фаворитов», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. Сезон РПЛ-2024/25 стартует 20 июля матчем «Локомотив» — «Акрон».