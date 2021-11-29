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Адвокат — о массовых задержаниях фанатов ЦСКА: «Возможно, это урок для болельщиков»

Адвокат предположил, что массовые задержания фанатов ЦСКА — урок для болельщиков
10:41
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Адвокат Вячеслав Барик прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Полиция в силу закона наделена правами задерживать людей, — сказал Барик корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Но должна быть обоснованность подозрений. Если подозрения обоснованы, то могли задержать, чтобы эти обстоятельства проверить. Тут вопрос пропорциональности задержанных лиц. Мне кажется, что пропорциональности нет. Мы понимаем, что при использовании пиротехники было задействовано несколько лиц».

Задержания после матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.

«Едва ли 408 человек могли быть к этому причастны. Это выглядит сомнительно. Может, это стоит толковать как некий урок для фанатов, который полиция решила продемонстрировать, чтобы те не нарушали правила. Невинные задержанные должны дать объяснения, в рамках которых им будут заданы вопросы о причастности или непричастности. Также их объяснения будут проверены просмотром видеозаписей, опросами иных лиц. По результатам будет принято решение. Невиновных отпустят. Конечно, можно идентифицировать, тех, кто к этому причастен. Путем опроса лиц, просмотра видеозаписей возможно вычислить виновных», — отметил Барик.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры