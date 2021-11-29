Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА, задержанным после матча с «Зенитом»

Юрист Андрей Князев прокомментировал массовые задержания фанатов ЦСКА после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Массовая ответственность у нас запрещена, — приводит слова Князева «Чемпионат». — Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, файеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 болельщиков, включая несовершеннолетних. Думаю, будет дана оценка профессионализма действий полицейских«.

По мнению адвоката, задержания болельщиков были незаконными.

«Такими количествами не задерживаются люди, так как не все они совершили административное правонарушение, и не всех даже можно было подозревать. Непонятная и незаконная выборочная система. Действия являются неоправданно жесткими» , — сказал он.

Также Князев рассказал, что грозит задержанным болельщикам.

«За зажигание файеров грозит административное правонарушение — хулиганство. До 10-15 суток административного ареста или штраф. Самое большое наказание — 15 суток. Но этому должен подвергаться виновный, остальные могут проходить свидетелями, если являются таковыми« , — сказал он.

Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.