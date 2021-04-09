Магнуссон успешно перенес операцию

Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, информирует сайт клуба.

Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.

Сам 28-летний футболист в своем Instagram уже опубликовал фото и сообщил, что операция прошла успешно.

«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссон.

Напомним, он получил травму в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.