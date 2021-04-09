Магнуссон успешно перенес операцию
14:52
Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, информирует сайт клуба.
Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.
Сам 28-летний футболист в своем Instagram уже опубликовал фото и сообщил, что операция прошла успешно.
«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссон.
Напомним, он получил травму в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/hordur-magnusson-perenes-operatsiyu/
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