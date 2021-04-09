Апелляционный комитет РФС оставил в силе пожизненное отстранение Матюнина

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о пожизненном отстранении судьи Максима Матюнина, информирует Telegram-канал «Мутко против».

«Мы еще мягко наказываем и во всем разбираемся, за границей все значительно жестче» — этой фразой завершил заседание председатель апелляционного комитета.

Ранее сообщалось, что Матюнин после апелляционного комитета РФС может обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Матюнин наказан за организацию договорного матча 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года. По словам председателя КДК Артура Григорьянца, до матча «действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян вступил в сговор с Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны арбитра».

КДК принял решение пожизненно отстранить Матюнина и Баяна, а «Чайке» присудить поражение со счетом 0:3.