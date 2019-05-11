Адвокат Мамева: "Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у "Краснодара" нет"

Адвокат полузащитника "Краснодара"​ Павла Мамаева Игорь Бушманов отметил, что клуб все еще не может уволить игрока. Футболист был приговорен к одному году и пяти месяцам заключения в колонии общего режима.

– Приговор подлежит праву апелляционного обжалования, – цитируют "Известия" Бушманова. – Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с "Краснодаром" заканчивается 31 декабря 2019 года.

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