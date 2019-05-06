Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, во время прений по делу футболиста в Пресненском суде Москвы заявил о несостоятельности обвинений в адрес его клиента. Хавбек, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Все обстоятельства, которые были изучены в рамках процесса, не позволяют вынести обвинительный приговор в отношении Мамаева, – сказал Бушманов. – Доказательства или не действительны, или не устанавливают вину моего подзащитного. Если нет аргументов, то переходят на личности. Как и делает наш уважаемый гособвинитель.

Обвинения выносили четыре раза, потому что была масса ошибок, на что уже указывали коллеги. Все обвинения надуманные. Я бы сказал: ни живые, ни мертвые.

Незачем строить версии. Павел всегда искренне давал показания. С самого начала, еще до того момента, как ему предъявили обвинения и постановление о возбуждении уголовного дела. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!