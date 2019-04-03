Адвокат Мамаева: "Павел – сильный человек. Старается не показывать разочарование от решений суда"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы объяснил, с чем связано улучшение настроения хавбека во время слушаний.

Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– С чем связываете то, что на последних заседаниях Мамаев выглядит самым позитивным среди обвиняемых, смотрится достойно? На первых заседаниях он был более мрачным, поникшим.

– Каждый человек адаптируется к тем или иным условиям. Мамаев – сильный человек. Он старается держаться, не показывать разочарование от судебных решений по его делу. Это, безусловно, вызывает к нему только чувство уважения. В этой ситуации он рассчитывает, что рано или поздно, решение по его делу будет принято, и оно позволит ему вернуться в семью. (Андрей Михайлов)​

Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация