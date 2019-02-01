Адвокат Мамаева: "Обвиняемые не должны сидеть из-за бездействия следствия"

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил свое мнение по поводу того, что следствие оьратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов его подзащитного и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.



Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

– Мы безусловно рассчитываем на то, что суд учтет имевшие место как в ходе расследования, так и при организации ознакомления с материалами уголовного дела факты волокиты, – сказал Бушманов. – Это вопиющие случаи и они должны повлечь за собой принятие мер судебного реагирования. В том числе – путем отклонения заявленного следователем ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемые не должны длительное время находиться под арестом из-за бездействия и неправильной организации предварительного расследования со стороны следствия.

Для отклоенения ходатайства имеются все основания, не говоря уже о других моментах, в частности, что в отношении Мамаева мы продолжаем утверждать, что преступления, ставшего основанием для избрания меры пресечения, он не совершал. Материалы с которыми мы уже могли ознакомиться, это однозначно подтверждают.

– Как вы считаете, чью сторону примет суд?

– Не знаю. Мы свою позицию изложим, и надеемся на то, что суд примет более взвешенное и справедливое решение, чем то, что требует следствие. (Арман Мкртчян)