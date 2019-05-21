16:24 | Футбол — РПЛ

Адвокат Кокорина сообщила о многочисленных нарушениях в приговоре

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Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что приговор футболисту содержит многочисленные нарушения. 

Защита внимательно вычитала весь приговор, нашла там очень много нарушений применений норм процессуального права, применений уголовного закона, - приводит слова Стукаловой "РИА Новости". - Позиция у защиты остается практически та же самая, какая была в период судебного следствия. Не согласны с тем, что оценка показаний свидетелей дана неправильно. Весь приговор основан на показаниях потерпевших. Противоречия, которые не были устранены в ходе судебного следствия, должны были идти в пользу подсудимых, а суд этого не сделал.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым в октябре 2018 года были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" - к полутора годам. 

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