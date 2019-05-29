Адвокат Глушакова: "Информация о финансовых требованиях Дениса к "Спартаку" – полнейшая ложь"

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова​, прокомментировала "СЭ" информацию, согласно которой футболист намерен получить компенсацию за разрыв контракта с клубом наличными. Она, напомним, составляет 1,5 миллиона евро.

– Мы уже привыкли к сливам неправдивой информации со стороны оппонентов на одних и тех же ресурсах, – сказала Дуброская. – Но здесь они превзошли сами себя.

Конечно же, вся информация о финансовых требованиях Дениса к "Спартаку" – полнейшая ложь. И в клубе вам могут это подтвердить. (Александр Рогулев)

Источник: Глушаков хочет 1,5 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта