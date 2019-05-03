Марина Дубровская, адвокат Дениса Глушакова, прокомментировала "СЭ" заявления Сергея Жорина о запрете со стороны футболиста выезда детей за границу перед майскими праздниками.

По ее словам, Дарья, супруга капитана "Спартака", угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.

– Сергей Жорин что-то перепутал! Денис Глушаков в ФСБ перед майскими праздниками из мести не обращался, – сказала Дубровская. – Запрет на выезд был поставлен через службу аэропорта около полугода назад, как только Дарья стала угрожать увезти девочек без согласия отца в Дубай со своим сожителем. О запрете Дарья прекрасна знала. Зачем повезла ребенка травмировать в аэропорт, мне совершенно непонятно. Вероятно, чтобы оправдать свой отдых без детей, сразу уехав за границу без дочери.

Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей. (Александр Рогулев)

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис мстит не своей бывшей жене, а детям"