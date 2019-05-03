Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова​ Дарьи, прокомментировал свое заявление о том, что футболист запретил выезд за границу старшей дочери.

Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.

– Существует Пограничная служба ФСБ России, которая обеспечивает проход через государственную границу, паспортный контроль и так далее, – сказал Жорин. – Если один из родителей опасается, что второй вывезет общих детей за границу и возвращать их не собирается, например, из-за того, что у него/нее есть американское или любое другое гражданство, а также идет спор о детях, законом предусмотрен порядок обращения в Пограничную службу с заявлением о запрете на выезд. В данном случае у Дениса есть это право, но он им злоупотребил, потому что оснований опасаться и думать, что Дарья сделает именно так, нет. Тем более, суд уже определил место жительства чад с ней. Она гражданка РФ, зарегистрирована в Москве вместе с детьми.

– Погранслужба так легко исполняет любое заявление?

– У них нет обязанностей проверять обоснованность или необоснованность заявления. Они сразу закрывают выезд. Глушаков это сделал накануне майских праздников, понимая, что дети поедут на отдых.

– И зачем ему это нужно?

– Таким образом он пытается отомстить за неудачи в судебном процессе. Но при этом Денис мстит не своей бывшей жене, а конкретно детям. Конечно же, старшая дочь расплакалась, потому что она собиралась на море и уже мыслями была там. Даже чемоданчик приготовила. Ужасная ситуация, крайне неприятная. Если он опасался, что ребенка не вернут, мог бы сообщить заранее, что закрыл детям выезд за пределы РФ и пусть не пытаются уехать. Но как обычно, все сделал вероломно, никого не предупредив и тем самым даже не столько материальный вред нанес, что, кстати, тоже имеет место, поскольку билеты, путевки пропали. Главное – он принес моральный урон своей дочери, которая не понимает, почему папа так поступил.

– Он только старшей дочери запретил выезжать?

– Пока мы видели документ только по старшей дочери.

– Одной бумагой можно не позволить детям уехать?

– Это достаточно легкая процедура. Есть понятие "злоупотребление правом". Это когда лицо пользуется своими правами не для восстановления законных интересов, а для того, чтобы навредить кому-либо. За это предусмотрена ответственность. Верхом глупости является то, что все это он сделал сейчас, когда идет судебный процесс по его иску о порядке общения с детьми. Данным жестом он себе очень сильно вредит. Мне интересно, кто ему все это советует. Все эти "фокусы" на протяжении всего процесса оборачиваются против него. С такими советчиками враги не нужны. Каждый раз он что-то выкидывает, чем портит себе как судебную стратегию, и в первую очередь взаимоотношение с детьми.

– Теперь что будете делать?

– Будем в судебном порядке обжаловать, либо у Глушакова совесть проснется, и он напишет заявление о снятии ограничения. В любом случае, мы обратим на это внимание суда и как обстоятельство, характеризующее его личность.

– Будете подавать дополнительный иск?

– Дополнительный иск не будем подавать. Мы об этом заявим в ходе процессов, которые сейчас идут. (Арман Мкртчян)