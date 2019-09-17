Адвокат: «Думаю, Кокорин и Мамаев поедут домой»

Адвокат Юрий Падалко рассказал о том, что будут делать футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после освобождения по УДО. Они сегодня должны покинуть исправительную колонию.

— Думаю, Саша и Паша поедут домой, — сказал Падалко.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

6 сентября в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции