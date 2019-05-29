Адвокат Дарьи Глушаковой: "1,5 миллиона евро Денису на руки? Если такое случится, то может быть открыто уголовное дело"

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что якобы футболист попросил клуб при расторжении с ним контракта выплатить ему 1,5 миллиона евро наличными.

– Такой вариант возможен, хотя на 100 процентов утверждать сложно. Но это в его стиле, – говорит Жорин. – Если честно, я очень сильно сомневаюсь, что "Спартак" пойдет на такие вещи по нескольким причинам: 1) клуб на протяжении всего судебного процесса и после вынесения решения об алиментах, четко и добросовестно исполнял и исполняет решение суда, несмотря на то, что у господина Глушакова и раньше могли быть попытки "креатива"; 2) в рамках судебного процесса запрашивали и имеем копию его контракта на руках. И видим какие должны быть выплаты, компенсации.

В случае если Глушаков получит деньги наличными, то официально получается, что "Спартак" не выполнил обязательства, а футболист согласился с этим. Это очень странно звучит.

Конечно, будем в таком случае запрашивать информацию в судебном порядке и ее проверять. Если она подтвердится, то это может быть ряд уголовных составов, начиная от уклонения уплаты алиментов, умышленного неисполнения решения суда, и вплоть до мошенничества. Уверен, что "Спартак" – добросовестная организация, и сделает все по закону.

– Объясните, как такое возможно провернуть?

– Все очень просто. Если он получит свои три миллиона за год официально, то это будет отображено везде, начиная от документов клуба и заканчивая налоговой декларацией. Этот платеж пройдет по всем каналам. Если "Спартак" ему официально выплатит по договору, то он должен будет удержать алименты и перевести деньги и Дарье. Если же футболист получит средства из подполы, понятно, что нигде они учитываться не будут.

Нас это насторожило, и мы станем все это проверять, хотя мы не предполагали, что такая необходимость возникнет. Потому что насколько понимаю, как человек далекий от футбола, что его уход из клуба в какой-то степени связан с характером, поведением и морально-этическим складом. Было бы глупо, что расставаясь, клуб вступил бы с ним в какой-то сговор. Если такое произойдет, уверен, что нам как и раньше удастся в судебном порядке установить этот факт и взыскать сумму.

Глушаков может высечь сам себя, как это было раньше. Если он получит свои полтора миллиона, то в результате, эти деньги отдаст на основании решении суда, а сам останется у разбитого корыта. Видимо, ему нравится в таком неловком положении регулярно оказываться. (Арман Мкртчян)