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«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд

17:53
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«Рубин» примет «Химки» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: «Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зуев, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Йевтич.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Кухарчук, Жумамбеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

Рубин — Химки

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