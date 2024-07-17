Главный тренер «Ахмата»: «Конате и Тимофеев — две ощутимые потери»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» заявил, что было бы неправильно удерживать в команде Мохаммеда Конате и Артема Тимофеева.
— «Ахмат» пока не так активен на трансферном рынке. Это на вас давит?
— Да, у нас есть определенные проблемы с составом. Но я бы не сказал, что это все на меня давит. Не зацикливаюсь на ситуации. Просто знаю, что руководство клуба работает над трансферами, над усилением «Ахмата». Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время объявим новичков. А если буду сидеть и горевать из-за того, что кто-то к нам не приходит... Зачем? В моем распоряжении уже есть набор качественных исполнителей. И этот ресурс я должен использовать по максимуму! Качественно подготовить команду к чемпионату. Считаю, подходим к сезону в неплохой форме.
— Но новичков-то почти нет...
— Конечно, если в ближайшее время не будет пополнения, не следует исключать срывов в плане результатов. К этому нужно быть готовым. Я и руководству клуба о такой перспективе тоже сказал. Надеюсь, все будет хорошо и мы пополнимся качественными игроками.
— Конате было нереально удержать?
— Я с ним разговаривал. Он хотел сменить обстановку, чемпионат. По-человечески я его понял.
— Но где он в итоге окажется?
— Мне кажется, Конате не испытывает проблем с предложениями. Видимо, выбирает оптимальный вариант.
— Тимофеев перешел в «Локомотив». Потеря?
— Да. Конате и Тимофеев — две ощутимые потери. Хотел сохранить обоих в клубе, но... У парней подошли к концу их контракты с «Ахматом». Артем получил более выгодное финансовое предложение, решил его принять. Тут точно нет ничего зазорного. И Тимофеев, и Конате — профессионалы, все силы отдали «Ахмату». По самоотдаче к ним вообще никаких вопросов нет. Было бы неправильно с нашей стороны их удерживать. Считаю, что, если игрок нацелился уйти, его лучше отпустить. В команде должны быть только мотивированные футболисты.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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