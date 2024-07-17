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Сегодня, 12:50

В парке Галицкого произошел крупный пожар

Виктория Кравченко
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В Краснодаре в парке Галицкого пожар, сообщает Telegram-канал Mash. На видео видно, что парк весь в дыму.

По данным Mash, загорелась теплоизоляция внутри рабочего корпуса. Внутри хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.

В пресс-службе краевого МЧС позднее сообщили, что огонь локализовали на площади 30 квадратных метров. Предварительно, загорелись строительные материалы. Полная информация появится позже.

Источник: Telegram-канал Mash
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
 - : -
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