В парке Галицкого произошел крупный пожар
В Краснодаре в парке Галицкого пожар, сообщает Telegram-канал Mash. На видео видно, что парк весь в дыму.
По данным Mash, загорелась теплоизоляция внутри рабочего корпуса. Внутри хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.
В пресс-службе краевого МЧС позднее сообщили, что огонь локализовали на площади 30 квадратных метров. Предварительно, загорелись строительные материалы. Полная информация появится позже.
Источник: Telegram-канал Mash
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