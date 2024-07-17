В парке Галицкого произошел крупный пожар

В Краснодаре в парке Галицкого пожар, сообщает Telegram-канал Mash. На видео видно, что парк весь в дыму.

По данным Mash, загорелась теплоизоляция внутри рабочего корпуса. Внутри хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.

В пресс-службе краевого МЧС позднее сообщили, что огонь локализовали на площади 30 квадратных метров. Предварительно, загорелись строительные материалы. Полная информация появится позже.