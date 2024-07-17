В «Зените» сообщили, что примут решение по будущему Фернандеса до конца июля

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

В апреле 33-летний футболист перенес операцию.

«До конца месяца решение по его будущему будет принято. Состояние здоровья Марио улучшается. Он уже тренируется в общей группе», — сказал Медведев «СЭ».

33-летний Фернандес в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.