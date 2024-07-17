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Сегодня, 12:37

В «Зените» сообщили, что примут решение по будущему Фернандеса до конца июля

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

В апреле 33-летний футболист перенес операцию.

«До конца месяца решение по его будущему будет принято. Состояние здоровья Марио улучшается. Он уже тренируется в общей группе», — сказал Медведев «СЭ».

33-летний Фернандес в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Марио Фернандес
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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