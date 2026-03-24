Нино: «Мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором после завершения карьеры»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Помню, что в какой-то период своей жизни сомневался, хочу ли быть футболистом. Но в тот момент я еще не знал, решусь ли выбрать профессию пастыря. Сегодня, когда думаю, чем займусь после завершения карьеры, конечно, рассматриваю вариант, что останусь в футболе и буду заниматься чем-то связанным с ним. Но на самом деле мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь», — сказал Нино в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

28-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года.