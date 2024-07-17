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Источник: «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро за форварда сборной Турции Йылмаза

Виктория Кравченко
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«Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за футболиста сборной Турции Барыша Йылмаза, передает Ajansspor.

По данным источника, клуб готов платить 24-летнему форварду 5 миллионов евро в год.

Он также интересен «Штутгарту», который предлагает более скромные финансовые условия — 2 миллиона евро в год игроку и 20-25 миллионов евро турецкому клубу за трансфер.

Йылмазна на чемпионате Европы 2024 года выступал за сборную Турции, приняв участие во всех пяти встречах и не отметившись результативными действиями.
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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13
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Кр. Советов – Зенит
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Оренбург – Спартак
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