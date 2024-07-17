Источник: «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро за форварда сборной Турции Йылмаза

«Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за футболиста сборной Турции Барыша Йылмаза, передает Ajansspor.

По данным источника, клуб готов платить 24-летнему форварду 5 миллионов евро в год.

Он также интересен «Штутгарту», который предлагает более скромные финансовые условия — 2 миллиона евро в год игроку и 20-25 миллионов евро турецкому клубу за трансфер.