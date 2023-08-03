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Сегодня, 15:08

Адамов рассказал об отличиях «Зенита» и «Краснодара»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о различиях между петербургским клубом и «Краснодаром».

— Удалось ли получить благословение от Малафеева, взяли номер, под которым он играл?

— Была мысль созвониться, но в последний момент передумал. У меня был 1-й и 66-й номера. Взял с каждого номера по чуть-чуть.

— Кержаков — легенда клуба, нужно будет с ним конкурировать...

— Васютина тоже не будем забывать, качественный вратарь, как и Миша Кержаков. Я всегда готов к конкуренции, как тренер решит, так и будет. От себя сделаю все, что от меня зависит.

— Чем отличается «Зенит» от «Краснодара» и «Сочи»?

— В плане организации с «Краснодаром» одинаково, с «Сочи» есть разница, все-таки это маленький клуб. Там был результат за счет коллектива.

Ранее «Зенит» официально представил Адамова. Футболист выбрал номер Малафеева.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.

Денис Адамов
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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