Адамов рассказал об отличиях «Зенита» и «Краснодара»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о различиях между петербургским клубом и «Краснодаром».

— Удалось ли получить благословение от Малафеева, взяли номер, под которым он играл?

— Была мысль созвониться, но в последний момент передумал. У меня был 1-й и 66-й номера. Взял с каждого номера по чуть-чуть.

— Кержаков — легенда клуба, нужно будет с ним конкурировать...

— Васютина тоже не будем забывать, качественный вратарь, как и Миша Кержаков. Я всегда готов к конкуренции, как тренер решит, так и будет. От себя сделаю все, что от меня зависит.

— Чем отличается «Зенит» от «Краснодара» и «Сочи»?

— В плане организации с «Краснодаром» одинаково, с «Сочи» есть разница, все-таки это маленький клуб. Там был результат за счет коллектива.

Ранее «Зенит» официально представил Адамова. Футболист выбрал номер Малафеева.