Адамов: «Адаптация в «Зените» проходит отлично»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга. Сегодня он был представлен в качестве игрока сине-бело-голубых.

— Как вам традиции «Зенита» — печатать номер на форме и фамилию?

— Ничего подобного не было, мне очень приятно здесь находиться. Мне нравятся традиции «Зенита», очень приятно участвовать.

— Как проходит адаптация?

— Адаптация проходит отлично, небольшие нюансы где жить и как семью перевести. 16 номер взял, потому что все мои номера были заняты.

— Насколько неожиданно получить предложение от «Зенита»?

— Не могу сказать, что было неожиданно, я этого очень хотел и ждал. В конце прошлого сезона начались разговоры об этом.

— В ПФЛ вы забивали голы, что думаете о конкуренции, при каких обстоятельствах повторите?

— В первую очередь нужно свою работу выполнять — вратарскую. Все для этого сделаю.