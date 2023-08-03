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Сегодня, 15:08

Адамов: «Адаптация в «Зените» проходит отлично»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга. Сегодня он был представлен в качестве игрока сине-бело-голубых.

— Как вам традиции «Зенита» — печатать номер на форме и фамилию?

— Ничего подобного не было, мне очень приятно здесь находиться. Мне нравятся традиции «Зенита», очень приятно участвовать.

— Как проходит адаптация?

— Адаптация проходит отлично, небольшие нюансы где жить и как семью перевести. 16 номер взял, потому что все мои номера были заняты.

— Насколько неожиданно получить предложение от «Зенита»?

— Не могу сказать, что было неожиданно, я этого очень хотел и ждал. В конце прошлого сезона начались разговоры об этом.

— В ПФЛ вы забивали голы, что думаете о конкуренции, при каких обстоятельствах повторите?

— В первую очередь нужно свою работу выполнять — вратарскую. Все для этого сделаю.

Денис Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
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Адамов рассказал об отличиях «Зенита» и «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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