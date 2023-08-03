«Зенит» представил Адамова и Эраковича

Вратарь Денис Адамов и защитник Страхиня Эракович представлены в качестве игроков «Зенита».

Оба футболиста были представлены в магазине сине-бело-голубых.

Эракович уже успел сыграть за петербургский клуб в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).