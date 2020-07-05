РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Абсолютно заслуженные золотые медали второй сезон подряд». Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством

5 июля 2020, 22:47
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).

— На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали, — подчеркнул Черчесов. — Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам. Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом. Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов с этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир