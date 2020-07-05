«Абсолютно заслуженные золотые медали второй сезон подряд». Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).

— На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали, — подчеркнул Черчесов. — Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам. Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом. Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов с этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией. (Вячеслав Короткин)