Абидаль заявил, что гордится Аршавиным

Бывший футболист и экс-скаут испанской «Барселоны» Эрик Абидаль ответил на вопрос о лучшим российском футболисте, против которого он когда-либо играл.

«Я бы не отмечал отдельных игроков, а сказал о всех российских командах в целом. Когда я был игроком, российский футбол был совершенно другим. Было много талантливых футболистов, но все было смешанно. Я рад и горжусь такими футболистами, как Аршавин, которые, несмотря на тяжелый климат в России, оборонительную манеру игры российских команд, проявили себя в европейском футболе. Сейчас в России выращивают много молодых игроков, которые в будущем смогут попасть в большие клубы, чем принесут пользу своей стране и национальной сборной. Однако в первую очередь попадание в европейский футбол важно для самих российских игроков», — приводит слова Абидаля Sport24.

41-летний Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».