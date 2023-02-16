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Сегодня, 10:33

Абидаль заявил, что гордится Аршавиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и экс-скаут испанской «Барселоны» Эрик Абидаль ответил на вопрос о лучшим российском футболисте, против которого он когда-либо играл.

«Я бы не отмечал отдельных игроков, а сказал о всех российских командах в целом. Когда я был игроком, российский футбол был совершенно другим. Было много талантливых футболистов, но все было смешанно. Я рад и горжусь такими футболистами, как Аршавин, которые, несмотря на тяжелый климат в России, оборонительную манеру игры российских команд, проявили себя в европейском футболе. Сейчас в России выращивают много молодых игроков, которые в будущем смогут попасть в большие клубы, чем принесут пользу своей стране и национальной сборной. Однако в первую очередь попадание в европейский футбол важно для самих российских игроков», — приводит слова Абидаля Sport24.

41-летний Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-abidal-gorzhus-takimi-futbolistami-kak-arshavin-on-proyavil-sebya-nesmotrya-na-tyazhelyy-klimat-v-rossii
Андрей Аршавин
Эрик Абидаль
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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 - : -
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