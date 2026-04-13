Пруцев иронично обратился к арбитрам: «Судите нас с уважением»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Пруцев в интервью «СЭ» иронично высказался о работе арбитров в чемпионате России.

5 апреля спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао после победы над железнодорожниками (2:1) в 23-м туре РПЛ заявил, что арбитры должны судить красно-белых с уважением.

«Если арбитры услышат меня, то, пожалуйста, судите нас с уважением (улыбается). Судьи молодцы, делают свою работу. Но чуть-чуть уважения, пожалуйста», — сказал Пруцев «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 45 очками в 24 матчах. В следующем туре железнодорожники примут на своем поле махачкалинское «Динамо».

Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака». В сезоне-2025/26 26-летний россиянин забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах.