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Сегодня, 17:00

Абаскаль: «Попросил игроков на разминке как можно меньше уничтожать поле»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции ответил на вопрос о качестве поля в Воронеже в матче 13-го тура чемпионата России против «Факела» (0:2).

— Вы с первой минуты матча общались с игроками. Что-то пошло не так?

— Все дело в адаптации к условиям, которые есть. На разминке попросил игроков как можно меньше уничтожать поле, иначе совсем не получится играть. Я просил играть просто. Как мы стали это делать, мяч начал доходить до наших вингеров, были хорошие моменты, мы доходили до штрафной. Но, к сожалению, не смогли их завершить. Матч мог завершиться со счетом 0:0, но завершился таким образом. К счастью, смогли избежать травм.

— Видели ли вы раньше такое поле? Может, в регби?

— У меня много фотографий на этот счет. Там все в грязи. Но там играют руками. Здесь — нет.

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
12
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
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ЦСКА

 10 1 1
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