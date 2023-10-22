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Сегодня, 16:50

Абаскаль высказался о возможном конфликте с Соболевым

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль (слева) и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него произошел конфликт с форвардом Александром Соболевым.

26-летний нападающий не попал в стартовый состав красно-белых на матч с «Пари НН» (2:0). Он вышел на замену после перерыва.

— Сегодня в стартовом составе не было ни Соболева, ни Мартинса, ни Бонгонды. Связано ли это с их игрой в сборных? Выход Соболева на замену после перерыва развенчивает ту информацию, что у вас конфликт с Соболевым?

— Мы провели полноценные две недели, хорошо поработали. Те ребята, которые прибыли из расположения национальных команд, у них было мало времени на адаптацию. Те ребята, которые вышли сегодня в старте, полностью это заслуживают. Что касается второго вопроса, это «Спартак», здесь работают 300-400 сотрудников, я главный тренер «Спартака». Мы одинаково относимся как к Квинси Промесу, так и к Максиму Лайкину. Как и к любому другому игроку, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».

Александр Соболев
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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