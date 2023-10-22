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Сегодня, 16:44

Абаскаль — о победе над «Пари НН»: «Ребята показали командный дух, «Спартак» возродился и получил уверенность»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

— Хорошая игра. Думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята показали хороший футбол и контролировали матч с самого начала и до конца. У соперника было мало моментов, могли раньше закрывать этот матч. Ребята показали командный дух, мы возродились и получили уверенность. Сегодняшняя победа — результат двух последних недель работы.

— Что с Квинси Промесом?

— Почувствовал что-то во время матча и попросил о замене. Это ограничивало его во время работы, он не мог ускоряться. Что именно, посмотрим завтра.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом»

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль высказался о возможном конфликте с Соболевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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