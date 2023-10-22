Абаскаль — о победе над «Пари НН»: «Ребята показали командный дух, «Спартак» возродился и получил уверенность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

— Хорошая игра. Думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята показали хороший футбол и контролировали матч с самого начала и до конца. У соперника было мало моментов, могли раньше закрывать этот матч. Ребята показали командный дух, мы возродились и получили уверенность. Сегодняшняя победа — результат двух последних недель работы.

— Что с Квинси Промесом?

— Почувствовал что-то во время матча и попросил о замене. Это ограничивало его во время работы, он не мог ускоряться. Что именно, посмотрим завтра.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом»