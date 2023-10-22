Федун об Абаскале: «Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы?»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», — сказал Федун корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» после победы над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».